Президент Словакии высказал об отказе о газа и нефти из России
Словацкий лидер подчеркнул, что в краткосрочной перспективе не получится отказаться от российской нефти и газа
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Отказ от российских нефти и газа технически крайне сложен для Словакии и неосуществим в краткосрочной перспективе. Об этом сообщил президент страны Петер Пеллегрини.
«Для Словакии это технически крайне сложно и в данный момент в краткосрочной перспективе и неосуществимо», — сказал Пеллегрини по итогам встречи с польским лидером Каролем Навроцким в Братиславе. Слова президента Словакии приводит РИА Новости.
В свою очередь Польша готова предоставить Словакии доступ к своей инфраструктуре для импорта газа из США. Об этом Навроцкий рассказал журналистам по итогам встречи с Пеллегрини.
«Зная ситуацию в Словакии в части энергии и поставок газа, я предложил пану президенту после встречи с президентом США. Чтобы Польша за короткое время стала реальным хабом для поставок газа из Соединенных Штатов», — сказал Навроцкий.
Президент Польши обратил внимание на функционирование газового терминала в польском городе Свиноуйсце, принимающего американские танкеры со сжиженным природным газом. Он также отметил ведущееся строительство плавучего газового терминала в акватории Балтийского моря. Навроцкий подчеркнул наличие инфраструктуры для транспортировки газа между Польшей и Словакией, заявив, что его страна располагает газовым интерконнектором (конструкция, которая позволяет осуществлять обмен электроэнергией между электрическими сетями — прим. URA.RU) со Словакией.
