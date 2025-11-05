Президент Словакии высказал об отказе о газа и нефти из России

Словацкий лидер подчеркнул, что в краткосрочной перспективе не получится отказаться от российской нефти и газа Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Отказ от российских нефти и газа технически крайне сложен для Словакии и неосуществим в краткосрочной перспективе. Об этом сообщил президент страны Петер Пеллегрини.

«Для Словакии это технически крайне сложно и в данный момент в краткосрочной перспективе и неосуществимо», — сказал Пеллегрини по итогам встречи с польским лидером Каролем Навроцким в Братиславе. Слова президента Словакии приводит РИА Новости.

В свою очередь Польша готова предоставить Словакии доступ к своей инфраструктуре для импорта газа из США. Об этом Навроцкий рассказал журналистам по итогам встречи с Пеллегрини.

«Зная ситуацию в Словакии в части энергии и поставок газа, я предложил пану президенту после встречи с президентом США. Чтобы Польша за короткое время стала реальным хабом для поставок газа из Соединенных Штатов», — сказал Навроцкий.