11 марта 2019

США обвинили «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы в обход санкций

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 07:46
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Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , роснефть, кондинское месторождение, эргинский кластер, нефть
Объемы поставок «Роснефти» Помпео не назвалФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Роснефть в обходе американских санкций против Венесуэлы. Также он заявил, что глава российской компании Игорь Сечин «продолжает спасать режим». Роснефть покупает нефть у венесуэльской PDVSA, нарушая тем самым ограничительные меры США, утверждает Помпео.

«Российская государственная нефтяная компания „Роснефть“ продолжает покупать нефть у PDVSA, венесуэльской госкомпании, вопреки санкциям США. А глава „Роснефти“, Игорь Сечин, продолжает спасать режим», — приводит слова Помпео телеканал 360. Объемы поставок не уточняются.

Госсекретарь отметил, что к кризису в Венесуэле причастны Россия и Куба, передает «Ридус». В начале марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил о возможности введения ограничительных мер против физических лиц, компаний и правительств, которые сотрудничают с фигурантами венесуэльского черного списка Америки, в который входят президент Николас Мадуро и его доверенные лица. Ранее под санкции попал российский «Еврофинанс Моснарбанк», который обвинили в «материальной поддержке» венесуэльской компании PDVSA.

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