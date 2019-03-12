США обвинили «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы в обход санкций

Глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Роснефть в обходе американских санкций против Венесуэлы. Также он заявил, что глава российской компании Игорь Сечин «продолжает спасать режим». Роснефть покупает нефть у венесуэльской PDVSA, нарушая тем самым ограничительные меры США, утверждает Помпео.
«Российская государственная нефтяная компания „Роснефть“ продолжает покупать нефть у PDVSA, венесуэльской госкомпании, вопреки санкциям США. А глава „Роснефти“, Игорь Сечин, продолжает спасать режим», — приводит слова Помпео телеканал 360. Объемы поставок не уточняются.
Госсекретарь отметил, что к кризису в Венесуэле причастны Россия и Куба, передает «Ридус». В начале марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил о возможности введения ограничительных мер против физических лиц, компаний и правительств, которые сотрудничают с фигурантами венесуэльского черного списка Америки, в который входят президент Николас Мадуро и его доверенные лица. Ранее под санкции попал российский «Еврофинанс Моснарбанк», который обвинили в «материальной поддержке» венесуэльской компании PDVSA.