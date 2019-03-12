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Губернатор Артюхов расширил состав правительства Ямала еще одним человеком

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 09:48
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Албычев сможет участвовать в заседаниях правительства и голосовать по вопросам, которые там решаютсяФото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов расширил состав правительства ЯНАО еще одним человеком, который будет курировать сферу связи и информтехнологий. Пост занял Кирилл Албычев, который также возглавляет региональный департамент информационных технологий и связи. Соответствующее распоряжение губернатор подписал 11 марта. Документы были опубликованы на официальном сайте правительства ЯНАО.

Кирилл Албычев — уроженец Салехарда. Образование он получил в Санкт-Петербурге и начинал свою трудовую деятельность в качестве инженера. Некоторое время занимался формированием системы «электронное правительство» при департаменте экономики ЯНАО. Возглавил сеть МФЦ в 2011 году. В 2018 году занял пост руководителя департамент информационных технологий.

«Членство в правительстве дает право участвовать в заседаниях и голосовать по вопросам, которые там решаются. По распоряжению главы региона в обязанностях Кирилла Албычева как члена правительства Ямала и директора департамента — координация и контроль сферы информационных технологий и связи. Нововведение связано с тем, что цифровые технологии сегодня — важное направление, это платформа для работы всех органов власти, одно из ключевых направлений по повышению качества оказания государственных и муниципальных услуг», — прокомментировали назначение в пресс-службе губернатора.

Это уже второй раз, когда Дмитрий Артюхов расширяет состав ямальского правительства. Ранее губернатор ввел новую должность замгубернатора по строительству. Пост занял Андрей Воронов.

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