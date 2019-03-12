«Нафтогаз» пожаловался, что Германия и Россия оставят Украину без транзита газа

На Украине опасаются прекращения транзита Фото: media.gazprom-neft.ru.

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что Киев может остаться без транзита российского газа из-за действий России, Германии и «части украинского политикума». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Нафтогаз прилагает максимум усилий, чтобы сохранить транзит газа через Украину после 2019 Однако, учитывая действия России, Германии и части украинского политикума, уверенности в сохранении транзита нет», — пишет Коболев. Исходя из этого, глава украинской газовой компании считает, что подход к обновлению украинской газотранспортной системы должен быть «взвешенным и ответственным».

Ране «URA.RU» сообщало, что премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал условия для сохранения транзита газа через Украину после 2019 года. Среди них: урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические условия сделки, а также стабильная политическая обстановка.