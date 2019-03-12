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Суд решил судьбу бывшего вице-губернатора Зауралья Чебыкина

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 10:23
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Встреча губернатора с участниками проекта
Чебыкину не помогли положительные характеристики от известных людей регионаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката бывшего вице-губернатора Зауралья Сергея Чебыкина. Приговор было решено оставить без изменения, передает корреспондент «URA.RU».

Адвокат Надежда Моисеева в суде отметила, что, будучи под домашним арестом, Чебыкин не имел возможности возместить ущерб, который нанес государству. В суде были зачитаны положительные характеристики, которые дали Чебыкину известные люди области — депутаты, главы муниципалитетов, общественные деятели. Сам обвиняемый не участвовал в процессе.

Как ранее сообщало «URA.RU», экс-вице-губернатора Сергея Чебыкина суд приговорил к реальному сроку — трем годам колонии общего режима. Прокурор настаивал, что бывший чиновник содействовал выдаче кредита под гарантию госфонда предприятию с финансовыми проблемами (ущерб государству — 16 млн рублей), но требовал в качестве наказания четыре года условно.

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