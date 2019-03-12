Главе сельсовета с «курганской Рублевки», осужденной за земельные махинации, ужесточили приговор

Курганский областной суд изменил приговор Людмиле Возмиловой, экс-главе Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области, который называют «курганской Рублевкой». Условный срок для нее изменили на реальное лишение свободы, передает корреспондент «URA.RU» из зала суда.
«Приговор Кетовского районного суда изменить. Назначить Возмиловой наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — заявила судья Надежда Лялина. При этом судебная коллегия приняла решение об отсрочке исполнения приговора, пока несовершеннолетней дочери Возмиловой не исполнится 14 лет.
В судебном заседании бывшая чиновница, осужденная на 2,5 года лишения свободы условно, заявила, что виновной себя не признает, так как действовала в рамках закона. Ее адвокат попросила приговор Кетовского районного суда отменить, а Возмилову оправдать. Однако прокурор посчитал вину экс-главы сельсовета доказанной и просил суд изменить «слишком мягкий приговор» на реальное лишение свободы. Представитель потерпевшей стороны Ольга Останина попросила первоначальный приговор не менять или ужесточить. В разговоре с «URA.RU» она не исключила, что в ближайшее время могут возбудить новые уголовные дела по земельным махинациям в сельсовете.
Возмилова была признана виновной в земельных махинациях в начале декабря 2018 года. Суд установил, что женщина сфальсифицировала решение сельской думы и изменила целевое назначение земельного участка с рекреационного на сельскохозяйственное, а затем часть его передала местному жителю. Возмилова также отчуждала в пользу своих родственников и знакомого другие земельные участки без проведения торгов. Об этих махинациях ранее подробно рассказывало «URA.RU».