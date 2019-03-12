Бизнесмен после драки стал фигурантом уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде разгорелся конфликт между главным редактором городской газеты «Полярный круг» Дмитрием Фоминым и бизнесменом Александром Супруном. Потасовка между мужчинами произошла летом 2018 года, но известно о ней стало только сейчас.

Ситуация возникла из-за того, что Фомин длительное время приставал к супруге бизнесмена и отпускал в ее адрес шутки с сексуальным подтекстом, рассказал «URA.RU» Супрун. Девушка расценила его действия как явное сексуальное домогательство, о чем и пожаловалась супругу. В итоге бизнесмен стал фигурантом уголовного дела. В результате потасовки с бизнесменом главред оказался в больнице с травмой головы и сломанной ногой. Однако бизнесмен утверждает, что дал Фомину пощечину, после чего пытался нанести несколько ударов в лицо, но Фомин их блокировал и уворачивался. А перелом ноги и травму головы Фомин получил при падении, потому что споткнулся о бордюр. Это подтверждал и сам Фомин в своих показаниях в полиции, копия протокола допроса имеется в распоряжении «URA.RU».

Александр Супрун заявил, что сам посадил Фомина в машину, отвез его к нему домой и даже помог усадить его в «скорую». Но конфликт на этом не закончился. По мнению бизнесмена, Фомин решил расквитаться с ним и подключил к разбирательству свои связи в местной власти. Отметим, что Дмитрий Фомин является близким товарищем главы администрации Салехарда Ивана Кононенко.

«Вечером ко мне приехал помощник главы Дмитрий Кашин и потребовал 3 млн. рублей. Если заплачу, то глава [Иван Кононенко] замнет скандал и возбуждать уголовное дело не будут. Я сказал, что это личное наше дело с Дмитрием и я готов компенсировать затраты на лечение в рамках моих возможностей, о чем мы с Дмитрием ранее договорились», — рассказал Супрун.

В настоящее врем бизнесмен стал фигурантом уголовного дела из-за этого инцидента. Он заявил, что готов понести наказание за неумышленный вред здоровью, однако ему предъявляют более серьезные обвинения, грозящие лишением свободы на длительный срок. По мнению бизнесмена, тяжелую статью ему хотят вменить как раз из-за связей Дмитрия Фомина с властями города. Сам Фомин в беседе с журналистом «URA.RU» заявил, что ему нечего рассказать по этой ситуации. «Будет суд, и после суда все ясно будет», — заявил Фомин, после чего бросил трубку.