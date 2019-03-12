11 марта 2019
10 марта 2019

Уралец замаскировал жестокое убийство работодателя под суицид

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 13:03
Размер текста
-
17
+
Визит Сергея Морева на межрегиональные военно-поисковые сборы. Челябинская область, Чебаркуль, пистолет тт, убийство, оружие, орудие убийства, киллер
По версии обвиняемого, бизнесмен четыре раза выстрелил себе в голову из «травмата»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области предстанет перед судом 52-летний мужчина, попытавшийся представить убийство работодателя как суицид. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры региона.

Погибший занимался строительством садовых домиков, а обвиняемый работал на него без официального оформления. Летом прошлого года, повздорив с бизнесменом в его же доме, челябинец пустил в ход найденный там же травматический пистолет «Оса». Первый выстрел он сделал сзади в голову потерпевшему. Увидев, что предприниматель еще жив, он выпустил оставшиеся три пули в висок упавшему человеку.

После этого, по версии следствия, начинающий убийца попытался представить произошедшее как суицид. Он вложил в руку бизнесмена «травмат», включил его ноутбук, набрал в интернет-поисковике запрос по теме самоубийств, запер дверь и выбросил ключ.

«Маскировка» не помогла — вскоре подозреваемый был задержан. Окончания следствия он дожидался уже под арестом.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...