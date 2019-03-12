Уралец замаскировал жестокое убийство работодателя под суицид

В Челябинской области предстанет перед судом 52-летний мужчина, попытавшийся представить убийство работодателя как суицид. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры региона.
Погибший занимался строительством садовых домиков, а обвиняемый работал на него без официального оформления. Летом прошлого года, повздорив с бизнесменом в его же доме, челябинец пустил в ход найденный там же травматический пистолет «Оса». Первый выстрел он сделал сзади в голову потерпевшему. Увидев, что предприниматель еще жив, он выпустил оставшиеся три пули в висок упавшему человеку.
После этого, по версии следствия, начинающий убийца попытался представить произошедшее как суицид. Он вложил в руку бизнесмена «травмат», включил его ноутбук, набрал в интернет-поисковике запрос по теме самоубийств, запер дверь и выбросил ключ.
«Маскировка» не помогла — вскоре подозреваемый был задержан. Окончания следствия он дожидался уже под арестом.