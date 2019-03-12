Один из «дятловцев» был ликвидатором последствий Кыштымской аварии Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Мать одного из членов группы Дятлова Георгия Кривонищенко, который просил называть его Юрием, всю жизнь хранила под кроватью чемодан с вещами сына, в которых он ушел в свой последний поход в 1959 году.

«Их мама всегда хранила у себя под кроватью чемодан с вещами Юрия — фуфайка, рукавицы и шапка, в которых он отправился в этот последний поход… Мы, признаться, боялись этого чемодана, подозревая, что вещи в нем могли быть радиоактивными», — приводит слова супруги брата погибшего Нины Кривонищенко «Газета.ру».

Женщина рассказала, что мать Георгия прожила с этим чемоданом до 83 лет. А когда она скончалась, чемодан тоже похоронили. Также Нина вспомнила, что в доме висел большой портрет погибшего «дятловца» и каждый раз в день его смерти мать садилась перед изображением и молча плакала.

Георгий Кривонищенко был ликвидатором последствий Кыштымской аварии, ставшей первой катастрофой с выбросом радиации на предприятии. Она случилась на химкомбинате «Маяк» в закрытом городе Челябинск-40 (сейчас Озерск), но ее масштабы были настолько велики, что радиационное облако достигло Тюмени.

Некоторые исследователи обстоятельств загадочной гибели туристов из группы Дятлова в 1959 году считают, что Кривонищенко участвовал в секретной операции, и отводят ему роль «злодея». Эксперты обращают внимание на то, что Георгий Кривонищенко, как и другой участник похода Семен Золотарев, были похоронены не на Михайловском кладбище Екатеринбурга, где находится вся группа, а на Ивановском. Однако брат погибшего Константин Кривонищенко утверждал, что место захоронения выбирали родители.