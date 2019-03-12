В Екатеринбурге откроется музей памяти снесенной телебашни

25 марта пройдет вечеринка ее памяти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Снос телебашни в Екатеринбурге

В столице Урала откроется музей, в котором покажут экспонаты, связанные с екатеринбургской телебашней, снесенной год назад. Об этом «URA.RU» сообщили организаторы экспозиции. Она расположится в кафе «Однерка» на улице Малышева, 39.

«Башня была настоящим символом Екатеринбурга, она осталась в сердцах многих горожан, и спустя год мы предлагаем о ней вспомнить, — говорит инициатор проекта Дмитрий Хисамутдинов. — Вспомнить, каким был Екатеринбург, какой удивительный проект начали создавать в Свердловске, попытаться прикоснуться к тому, что уже стало историей нашего города, которую мы будем рассказывать нашим детям».

По задумке авторов проекта посетители смогут, посмотрев в окна, увидеть город с высоты снесенной телебашни. «Когда говорили, что башню строят, часто упоминали ресторан, который появится на её верхушке. Мы решили представить, как могло выглядеть такое заведение», — поясняет Дмитрий.

Пока что экспозиция будет временной — она просуществует только с 22 по 28 марта (на 23 и 24 марта намечены мероприятия, посвященные памяти телебашни). Однако, как заявили представители проекта, не исключено, что впоследствии музей снесенной башни станет постоянно действующим.

Напомним, 24 марта 2018 года в Екатеринбурге снесли недостроенную телевизионную башню, чтобы расчистить место под будущую ледовую арену. Перед этим защитники телебашни не раз пытались отстоять ее, а в последний день перед сносом предприняли отчаянный шаг — залезли на нее, чтобы воспрепятствовать взрыву. Телеканал «Дискавери» снял фильм о падении телебашни, а ее «огрызок» (который долго стоял на земле) попал на афишу британской рок-группы.