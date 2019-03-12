Глава парламента Чечни объявил «кровную месть» опальному блогеру

Чеченский политик обозлился из-за слов блогера об Ахмате Кадырове Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил «кровную месть» блогеру Тумсо Абдурахманову. Политик хочет поквитаться с земляком из-за его резкого высказывания в адрес первого президента республики Ахмата Кадырова, которого блогер назвал «предателем чеченского народа».

Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на соцсети Даудова. «Спикер парламента Чечни в прямом эфире в Instagram объявил блогеру кровную месть», — уточняет издание. Глава чеченского пообещал найти Абдурахманова, назвав его своим врагом. «Я и мои братья будут считать блогера своим врагом и будут его искать, но убивать не собираются», — заявил Даудов. Он добавил, что блогера «удивительным образом повеселят».

Сейчас видео с угрозами исчезло со страницы Даудова, но Абдурахманов сохранил его в своих группах в соцсетях. В беседе с журналистами блогер подчеркнул, что не боится главы чеченского парламента. Однако признал, что ситуация «реальна и опасна». Он также допустил, что Даудов может начать искать исполнителей мести в Европе.

Сам Абдурахманов сейчас живет в Польше, куда пытался сбежать из Чечни еще в 2015 году. На родине его обвиняют в том, что он якобы воевал за террористов в Сирии. Ранее Даудов призывал Абдурахманова вернуться в Чечню и обещал прекратить уголовное дело, но блогер остался в Евпропе, так и не получив официального уведомления о прекращении следствия.

Ранее блогер в одном из видео на своем YouTube-канале жестко высказался в адрес Ахмата Кадырова. Абдурахманов в ходе диспута с общественником Максимом Шевченко назвал Кадырова «предателем чеченского народа», который сперва объявил джихад России, а потом перешел на российскую сторону.

Интересно, что из-за обычая кровной мести, которую можно объявить только за убийство родственника, ранее пришлось даже менять законодательство. Так в 1931 году в Уголовном кодексе РСФСР появилась статья, по которой за исполнение кровной мести наказывали, вплоть до расстрела.