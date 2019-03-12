В Мотовилихинском районном суде Перми продолжается процесс над вторым участником резни в школе №127. Во вторник, 12 марта, заседание с участием свидетелей вновь прошло в закрытом режиме.
По просьбе матери обвиняемого прессу в зал заседания не пустили. Женщина неоднократно утверждала, что в адрес семьи поступают угрозы и внимание журналистов к процессу, по ее мнению, только усугубит ситуацию. В ходе заседания были заслушаны показания учительницы Натальи Шагулиной и родителей пострадавших школьников.
Как рассказал отец одного из потерпевших, именно обвиняемый проявлял наибольшую жестокость во время нападения. «Он продолжал орудовать ножом, когда первый подросток уже остановился. Не исключено, что именно он и был зачинщиком резни», — цитирует мужчину «Комсомольская правда». Отец пострадавшего также предположил, что кровавой акцией нападавший пытался что-то доказать своим родителям. «Первый подросток за что-то хотел отомстить родителям. Так, чтобы все об этом узнали. Возможно, такие мотивы двигали и вторым. У него также были проблемы в семье — его отец развелся с матерью», — пояснил выступавший.
Трагедия в пермской школе произошла 15 января 2018 года. Двое подростков ворвались с ножами на урок труда. Тогда пострадали 15 человек, 12 из которых были госпитализированы. Наиболее серьезные ранения получила учительница. Одному из нападавших вынесли приговор 18 декабря 2018 года. Он отправился в колонию на девять лет и восемь месяцев.