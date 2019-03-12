На Ямале снег с крыши рухнул на воспитанницу детского сада

На воспитанницу детского сада «Солнышко» в Муравленко (ЯНАО) с крыши упал снег. Девочке понадобилась помощь медиков. После инцидента прокуратура организовала проверку учреждения.
«В ходе проверки будет дана оценка действиям руководства дошкольного образовательного учреждения в части своевременной уборки прилегающей территории и крыш от снега и наледи», — пояснили в прокуратуре. Также в ведомстве отметили, что родители девочки вправе рассчитывать на компенсацию вреда после произошедшего.
Между тем в беседе с корреспондентом «URA.RU» сотрудник детского сада сообщил, что на девочку снег не падал. «Она не получила никаких травм и сейчас находится в садике. Ее отвезли в больницу, осмотрели, взяли анализы. Ребенок вернулся в садик, пообедал и лег спать», — рассказал сотрудник.
Это не первый случай падения снега с крыш на жителей Ямала. Ранее «URA.RU» писало про мужчину, получившего открытую черепно-мозговую травму.