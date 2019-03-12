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На Ямале снег с крыши рухнул на воспитанницу детского сада

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 18:34
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Снег на крышах
Прокуратура даст оценку действиям руководства садикаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На воспитанницу детского сада «Солнышко» в Муравленко (ЯНАО) с крыши упал снег. Девочке понадобилась помощь медиков. После инцидента прокуратура организовала проверку учреждения.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям руководства дошкольного образовательного учреждения в части своевременной уборки прилегающей территории и крыш от снега и наледи», — пояснили в прокуратуре. Также в ведомстве отметили, что родители девочки вправе рассчитывать на компенсацию вреда после произошедшего.

Между тем в беседе с корреспондентом «URA.RU» сотрудник детского сада сообщил, что на девочку снег не падал. «Она не получила никаких травм и сейчас находится в садике. Ее отвезли в больницу, осмотрели, взяли анализы. Ребенок вернулся в садик, пообедал и лег спать», — рассказал сотрудник.

Это не первый случай падения снега с крыш на жителей Ямала. Ранее «URA.RU» писало про мужчину, получившего открытую черепно-мозговую травму.

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