Мужская сборная России по хоккею стала чемпионом универсиады в Красноярске, обыграв в финале турнира команду Словакии. Победную шайбу в ворота противника забросил нападающий курганского хоккейного клуба «Зауралье» Дмитрий Колготин.
Успехи спортсмена отметил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. «Дмитрий молодец! Гордимся!!!» — написал глава региона на своей странице в Instagram.
Победителями хоккейного турнира в рамках XXIX Всемирной зимней универсиады также стали тренер «Зауралья» Владислав Хромых, назначенный главным тренером студенческой сборной России, и наставник курганского хоккейного клуба «Юниор» Денис Баев, который находился в штабе российской сборной.
Россияне победили команду словаков в финальном матче Универсиады со счетом 2-1. После второго периода счет был равный, однако уже на 42-й минуте игры Колготин забросил шайбу в ворота соперника. Этот гол и определил победителя матча.
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Мужская сборная России по хоккею стала победителем Универсиады в Красноярске. ???? В финальном матче наша сборная нанесла поражение команде Словакии. 2-1 ???? Победную шайбу ???? забросил игрок ХК «Зауралье» Дмитрий Колготин.???? ? Дмитрий молодец! ????Гордимся!!!