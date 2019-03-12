11 марта 2019
10 марта 2019

Курганский хоккеист помог сборной России стать чемпионом Универсиады. ФОТО

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 18:49
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Дмитрий Колготин (№40) забросил шайбу, которая определила победителя финала УниверсиадыФото: официальный сайт XXIX Всемирной зимней универсиады

Мужская сборная России по хоккею стала чемпионом универсиады в Красноярске, обыграв в финале турнира команду Словакии. Победную шайбу в ворота противника забросил нападающий курганского хоккейного клуба «Зауралье» Дмитрий Колготин.

Успехи спортсмена отметил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. «Дмитрий молодец! Гордимся!!!» — написал глава региона на своей странице в Instagram.

Победителями хоккейного турнира в рамках XXIX Всемирной зимней универсиады также стали тренер «Зауралья» Владислав Хромых, назначенный главным тренером студенческой сборной России, и наставник курганского хоккейного клуба «Юниор» Денис Баев, который находился в штабе российской сборной.

Россияне победили команду словаков в финальном матче Универсиады со счетом 2-1. После второго периода счет был равный, однако уже на 42-й минуте игры Колготин забросил шайбу в ворота соперника. Этот гол и определил победителя матча.

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