Главу параламента Чечни уличили в объявлении кровной мести не по правилам

Объявление кровной мести превратилось в более мягкую угрозу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов опроверг заявление чеченских властей о том, что слова спикера парламента Чечни Магомеда Даудова о «кровной мести» были переведены неверно. Об этом Шведов сообщил «URA.RU».

Напомним, ранее издания «Русская служба BBC», «Кавказ реалии» и «Кавказский узел» сообщили, что Даудов объявил кровную месть оппозиционному блогеру Тумсо Абдурахманову за оскорбление памяти первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Издания утверждали, что дословно перевели с чеченского слова Даудова из его трансляции в Instagram. Позже пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что слова Даудова были переведены неверно, а кровная месть, согласно традициям, может быть объявлена лишь за убийство.

Традиция кровной мести на Кавказе насчитывает века Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам Шведова, перевод был максимально точным. «Я могу еще раз подтвердить наш перевод. Уверен, что наш коллега, который владеет чеченским языком, перевел слова о кровной мести верно. И это лишний раз говорит о том, что традиции объявления кровной мести нарушаются», — рассказал он «URA.RU».

По его словам, правила кровной мести требуют, чтобы обидчикам прислали посланников, которые передадут это объявление. «Поэтому Каримов прав, когда утверждает, что это не кровная месть и она так не объявляется. Но Даудов не первый, кто в нарушении традиций объявляет о кровной мести за оскорбление, да еще и таким образом», — говорит Шведов.

Как отметил журналист Максим Шевченко, Даудов в своей трансляции отдельно оговорил, что не будет убивать блогера (кровная месть предполагает убийство обидчика). «Он ему фактически сказал — я тебе морду набью! Но ни о каком убийстве речи не идет!» — рассказал журналист «URA.RU».

Конфликт между Абдурахмановым и Даудовым произошел после того, как блогер 5 марта выложил на своем канале в YouTube запись беседы с журналистом Максимом Шевченко. В ходе разговора блогер назвал Ахмата Кадырова предателем чеченского народа, заявив, что презирает память о нем.