Главу параламента Чечни уличили в объявлении кровной мести не по правилам

Редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов опроверг заявление чеченских властей о том, что слова спикера парламента Чечни Магомеда Даудова о «кровной мести» были переведены неверно. Об этом Шведов сообщил «URA.RU».
Напомним, ранее издания «Русская служба BBC», «Кавказ реалии» и «Кавказский узел» сообщили, что Даудов объявил кровную месть оппозиционному блогеру Тумсо Абдурахманову за оскорбление памяти первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Издания утверждали, что дословно перевели с чеченского слова Даудова из его трансляции в Instagram. Позже пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что слова Даудова были переведены неверно, а кровная месть, согласно традициям, может быть объявлена лишь за убийство.
По словам Шведова, перевод был максимально точным. «Я могу еще раз подтвердить наш перевод. Уверен, что наш коллега, который владеет чеченским языком, перевел слова о кровной мести верно. И это лишний раз говорит о том, что традиции объявления кровной мести нарушаются», — рассказал он «URA.RU».
По его словам, правила кровной мести требуют, чтобы обидчикам прислали посланников, которые передадут это объявление. «Поэтому Каримов прав, когда утверждает, что это не кровная месть и она так не объявляется. Но Даудов не первый, кто в нарушении традиций объявляет о кровной мести за оскорбление, да еще и таким образом», — говорит Шведов.
Как отметил журналист Максим Шевченко, Даудов в своей трансляции отдельно оговорил, что не будет убивать блогера (кровная месть предполагает убийство обидчика). «Он ему фактически сказал — я тебе морду набью! Но ни о каком убийстве речи не идет!» — рассказал журналист «URA.RU».
Конфликт между Абдурахмановым и Даудовым произошел после того, как блогер 5 марта выложил на своем канале в YouTube запись беседы с журналистом Максимом Шевченко. В ходе разговора блогер назвал Ахмата Кадырова предателем чеченского народа, заявив, что презирает память о нем.