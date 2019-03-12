Бывший охранник Кадырова найден мертвым в колонии

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 21:44
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Клипарт. ЯНАО , тюрьма, исправительная колония, харп
Аюб Тунтуев был приговорен к 24 годам колонииФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В исправительной колонии под Владимиром найден мертвым бывший сотрудник службы безопасности первого главы Чеченской республики Ахмата Кадырова Аюб Тунтуев. По информации правозащитников, мужчина, осужденный за участие в бандформированиях, совершение теракта и нападение на российских военных, покончил с собой.

По заявлению представителя фонда «Правовая инициатива» Ксении Бабич, о смерти Тунтуева рассказал адвокат осужденного, Тагир Шамсудинов. «Адвокат навещал последний раз Тунтуева два месяца назад, — приводит деловая газета „Взгляд“ сообщение Бабич, опубликованное в Facebook. — Сейчас позвонил в колонию, где ему сказали „это суицид“ и бросили трубку».

Тунтуев, как отметила Бабич, неоднократно жаловался на пытки, в том числе в ЕСПЧ, а последние два года он находился в «одиночной камере», куда его помещали за дисциплинарные нарушения. Сам он свою вину признать отказался.

В УФСИН по Владимирской области подтвердили смерть осужденного. «В медицинской части ИК-6 УФСИН России по Владимирской области сотрудниками учреждения был обнаружен труп осужденного с признаками совершенного акта суицида», — приводит РБК комментарий ведомства.

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