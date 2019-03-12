Бывший охранник Кадырова найден мертвым в колонии

В исправительной колонии под Владимиром найден мертвым бывший сотрудник службы безопасности первого главы Чеченской республики Ахмата Кадырова Аюб Тунтуев. По информации правозащитников, мужчина, осужденный за участие в бандформированиях, совершение теракта и нападение на российских военных, покончил с собой.
По заявлению представителя фонда «Правовая инициатива» Ксении Бабич, о смерти Тунтуева рассказал адвокат осужденного, Тагир Шамсудинов. «Адвокат навещал последний раз Тунтуева два месяца назад, — приводит деловая газета „Взгляд“ сообщение Бабич, опубликованное в Facebook. — Сейчас позвонил в колонию, где ему сказали „это суицид“ и бросили трубку».
Тунтуев, как отметила Бабич, неоднократно жаловался на пытки, в том числе в ЕСПЧ, а последние два года он находился в «одиночной камере», куда его помещали за дисциплинарные нарушения. Сам он свою вину признать отказался.
В УФСИН по Владимирской области подтвердили смерть осужденного. «В медицинской части ИК-6 УФСИН России по Владимирской области сотрудниками учреждения был обнаружен труп осужденного с признаками совершенного акта суицида», — приводит РБК комментарий ведомства.