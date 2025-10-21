Комнаты в 40 городах РФ подорожали до 1,7 млн рублей из-за расселения коммуналок

В 40 городах России средняя стоимость комнат на вторичном рынке выросла до 1,73 миллиона рублей (+4,3%). Это связано с тем, что с расселением коммунальных квартир комнат на российском рынке недвижимости становится все меньше, сообщили в ЦИАН.

«Средняя стоимость комнаты на вторичном рынке 40 городов России с населением от 500 тысяч человек в октябре составила 1,73 миллиона рублей», — сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование. При этом готовые квартиры-студии, дорожали быстрее. Отмечается, что самые большие изменения произошли в Рязани. За год стоимость комнат там выросла на 18,3%, до 0,87 тысяч рублей. При этом в Краснодаре цены снизились на 15,2%, до 1,72 миллиона рублей. В Москве комнаты сейчас стоят в среднем 6,2 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге — 3,3 миллиона рублей.