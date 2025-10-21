Рябков прокомментировал обсуждение Лавровым и Рубио поставок «Томагавков»
Рябков назвал такие обсуждения «конфиденциальным сюжетом»
Замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков на стал раскрывать, обсуждали ли министр Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поставки ракет Tomahawk Украине. Об этом сообщили журналисты.
«Это из разряда конфиденциальных сюжетов, которые не стоит комментировать публично», — цитирует РИА Новости Рябкова. Так он ответил на вопрос о том, обсуждали ли Лавров и Рубио поставки «Томагавков».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров связывал обсуждение возможных поставок ракет Tomahawk Украине с давлением на США со стороны европейских стран, отмечая, что окончательное решение Вашингтоном еще не принято. В Москве неоднократно подчеркивали, что любые поставки западного вооружения Украине рассматриваются как препятствие для мирного урегулирования конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва внимательно следит за обсуждением возможных поставок ракет Tomahawk на Украину и подчеркнул, что подобные шаги не изменят ситуацию на фронте для Киева.
