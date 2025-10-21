Британский телеканал показал документальный фильм с ИИ-ведущей

ИИ-ведущая Айша Габан появилась в различных местах на протяжении всего фильма Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Британский телеканал Channel 4 создал новый прецедент в истории телевещания, представив часовую документальную ленту, ведущая которой, Айша Габан, была полностью сгенерирована искусственным интеллектом (ИИ). Зрители узнали о виртуальной природе ведущей лишь в заключительных минутах программы.

«В ближайшие несколько лет ИИ коснется жизни каждого человека. А у некоторых это отнимет работу. Работники колл-центров? Агенты по работе с клиентами? Может быть, даже такие телеведущие, как я. Потому что я ненастоящая. На первом британском телеканале я работаю ведущим с искусственным интеллектом», — заявила ведущая. Информацию передает The Independent.

Разработка виртуальной ведущей осуществлялась брендом Seraphinne Vallora, специализирующимся на ИИ-моде, совместно с Kalel Productions. Для создания цифрового персонажа использовались специальные алгоритмы и текстовые подсказки, позволившие добиться убедительной имитации присутствия человека перед камерой.

