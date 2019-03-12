В «Единой России» рекомендовали исключить из партии депутата за слова о пенсионерах-алкашах

Комиссия по этике единогласно проголосовала за исключение Гасана Набиева из партии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала исключить из партии депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, который заявил, что минимальную пенсию получают тунеядцы и алкаши.

Скандальное высказывание парламентария члены комиссии рассматривали 12 марта. «По видеосвязи заслушали объяснения Набиева, но его оправдания не убедили членов комиссии. По итогам заседания было вынесено единодушное решение — рекомендовать исключить Набиева», — приводит RT сообщение партии.

При этом, как сказал член высшего совета ЕР Александра Жукова, депутат сам должен был написать заявление об исключении, но по каким-то причинам не сделал этого, пишет РИА «Новости».

Скандал, напомним, произошел 6 марта, когда в социальных сетях появилась видеозапись заседания Волгоградской облдумы. На ней парламентарии обсуждали доплаты неработающим пенсионерам, доход которых ниже прожиточного минимума. Гасан Набиев заявил, что минимальную пенсию получают алкаши и тунеядцы.