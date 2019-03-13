После задержания шестерых сторонников ИГИЛ в ХМАО Комарова собирает силовиков на важный разговор

Губернатор Югры Наталья Комарова проведет в Ханты-Мансийске комиссию по противодействию экстремизму. В мероприятии примут участие влиятельные силовики, муниципальные и окружные чиновники. Об этом 13 марта «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, главной темой в повестке мероприятия станут антитеррористические операции в регионе, в рамках которых были задержаны шесть сторонников запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ. «Губернатор хочет лично ознакомиться с ситуацией, а также узнать планы силовиков по дальнейшей работе в этом направлении. Кроме этого, будут подниматься вопросы по противодействию экстремизму и профилактической работе со стороны чиновников и общественников», — резюмирует инсайдер.
Он добавил, что в мероприятии примут участие главный полицейский Югры Василий Романица, окружной прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин и региональный руководитель ФСБ Евгений Башкин.
В департаменте общественных и внешних связей подтвердили информацию о провидении комиссии, но назвали ее плановой. Как ранее сообщало агентство, в ХМАО за последний месяц сотрудники ФСБ задержали шестерых сторонников ИГИЛ, известно, что двое из них работали в «Сургутнефтегазе» и готовили террористические акты в муниципальных зданиях Сургута.