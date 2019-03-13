12 марта 2019
11 марта 2019

После задержания шестерых сторонников ИГИЛ в ХМАО Комарова собирает силовиков на важный разговор

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 08:50
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Пресс-конференция Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Наталья Комарова проведет совещание по противодействию экстремизмуФото: Алексей Андронов © URA.RU
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В ХМАО задержаны террористы запрещенного «Исламского государства»

Губернатор Югры Наталья Комарова проведет в Ханты-Мансийске комиссию по противодействию экстремизму. В мероприятии примут участие влиятельные силовики, муниципальные и окружные чиновники. Об этом 13 марта «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, главной темой в повестке мероприятия станут антитеррористические операции в регионе, в рамках которых были задержаны шесть сторонников запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ. «Губернатор хочет лично ознакомиться с ситуацией, а также узнать планы силовиков по дальнейшей работе в этом направлении. Кроме этого, будут подниматься вопросы по противодействию экстремизму и профилактической работе со стороны чиновников и общественников», — резюмирует инсайдер.

Он добавил, что в мероприятии примут участие главный полицейский Югры Василий Романица, окружной прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин и региональный руководитель ФСБ Евгений Башкин.

В департаменте общественных и внешних связей подтвердили информацию о провидении комиссии, но назвали ее плановой. Как ранее сообщало агентство, в ХМАО за последний месяц сотрудники ФСБ задержали шестерых сторонников ИГИЛ, известно, что двое из них работали в «Сургутнефтегазе» и готовили террористические акты в муниципальных зданиях Сургута.

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