Башкирский транссексуал попался в Челябинске на торговле наркотиками

Челябинский суд отправил в колонию строгого режима транссексуала из Уфы, задержанного при вскрытии закладки с наркотиками в городском бору. Алексею Зеленину предстоит провести за решеткой почти десять лет, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Металлургического районного суда.
«Ориентация обвиняемого никак не повлияла на приговор, поскольку не мешала его преступной деятельности и не сопровождалась психологическими отклонениями, препятствующими уголовному наказанию. 4 марта судья вынес обвинительный приговор — 9 лет и десять месяцев колонии строгого режима», — пояснила агентству консультант суда Наталья Белозер.
Как пояснили источники в правоохранительных органах, с покупателями-наркоманами преступник общался, представляясь женским именем. Заключение медиков о транссексуализме 36-летний мужчина получил в 2012 году по собственной инициативе, пройдя соответствующую экспертизу.
Закладку с солидной дозой зелья в декабре 2017 года обнаружили в массиве Каштакского бора, который наркоторговцы регулярно используют в этих целях. Осужденный попался при «приемке товара», когда вскрывал закладку. Помимо наркотиков, у него изъяли смартфон, где содержалась информация о местах закладок, через которые использовались для передачи наркотиков потенциальным покупателям. После оплаты те получали через Интернет фотографии закладок с «товаром».