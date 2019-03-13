В США хотят потратить 2,6 млрд долларов на гиперзвуковое оружие

Пентагон хочет, чтобы гиперзвуковое оружие США было неуязвимо Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Военное ведомство США запросило у конгресса средства на разработку гиперзвукового оружия. Пентагон планирует потратить на эти цели в 2020 году 2,6 миллиарда долларов.

«Пентагон запрашивает на разработку гиперзвукового оружия в 2020 году дополнительно 2,6 млрд долларов и еще 3,7 млрд — на беспилотные системы», — сообщает «Царьград», ссылаясь на проект бюджета. В пояснении к записке сказано, что разрабатываемое гиперзвуковое оружие должно быть неуязвимым для перехватов противников.

Ранее военно-промышленные предприятие США Raytheon выиграло тендер и заключило контракт на развитие системы гиперзвукового оружия. На эти цели американское минобороны выделило более 63 миллионов долларов.