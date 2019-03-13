В Кургане чиновник продавал коллекторам личные данные жителей области

Бывший сотрудник администрации Кургана Александр Грибанов продавал сведения о частной жизни жителей города и области коллекторам и банкам. Суд признал его виновным совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 137 УК РФ (сбор и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), сообщили в пресс-службе УФСБ по Курганской области.
«Грибанов создал подробную программно-информационную систему, содержащую адреса, прописку, данные ИНН, СНИЛС, наличия кредитов в банках, водительских удостоверений, паспортов, задолженности в сфере ЖКХ и так далее. Вначале компьютерная база включала в себя сведения исключительно о курганцах, с 2014 года файлы стали содержать персональные данные жителей Курганской области», — сообщили в УФСБ.
Коллекторам и банкам Грибанов продавал информацию о зауральцах за 1,5—2 тысячи рублей. За это преступление суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Системные блоки и жесткие диски, изъятые у подсудимого, будут уничтожены.