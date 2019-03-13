Уроженец Челябинска, главный коммунальщик ХМАО, уезжает в Москву на повышение

Егор Ковальчук перебирается в столицу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

После отставки с поста департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО Егор Ковальчук переедет в Москву, где будет работать в одной из федеральных структур. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники. Сам Ковальчук не стал называть новое место работы.

«Да, я ухожу с 15 марта и буду работать в другом регионе, — сообщил он „URA.RU“. — Но пока воздержусь от комментариев». «Ковальчуку сделали очень хорошее предложение, — утверждает источник. — Работа будет связана со строительством и ЖКХ. Это повышение». Ранее об отставке Ковальчука заявили в департаменте общественных связей Югры.

Уроженец Челябинска Егор Ковальчук в 2005 году возглавил городской МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», в 2009 году выиграл выборы в гордуму Челябинска, в 2010 году стал вице-мэром по ЖКХ. В 2012 году перешел на работу в областное правительство, где сначала руководил минпромом, а потом министерством экологии региона. В ноябре 2015 года переехал в ХМАО, где возглавил департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики.