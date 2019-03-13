В Прикамье по тревоге подняты в воздух истребители-перехватчики

В Прикамье в рамках учений по тревоге подняты сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Центрального военного округа, экипажи отработают тактические учения на высотах от одного до 18 километров.
«В задачи экипажей войдет поиск и уничтожение условного нарушителя границы в стратосфере, а также перехват и уничтожение крылатой ракеты на средних и больших высотах», — сообщили в пресс-службе ЦВО. Также истребители отработают условное уничтожение самолета-противника дальнего радиолокационного обнаружения.
По данным ЦВО, аналогичные учения пройдут также на территории Красноярского края.