12 марта 2019
11 марта 2019

В Прикамье по тревоге подняты в воздух истребители-перехватчики

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 13:02
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Парад Победы. Екатеринбург, истребитель, авиация
Учения ЦВО стартовали в среду, 13 мартаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Прикамье в рамках учений по тревоге подняты сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Центрального военного округа, экипажи отработают тактические учения на высотах от одного до 18 километров.

«В задачи экипажей войдет поиск и уничтожение условного нарушителя границы в стратосфере, а также перехват и уничтожение крылатой ракеты на средних и больших высотах», — сообщили в пресс-службе ЦВО. Также истребители отработают условное уничтожение самолета-противника дальнего радиолокационного обнаружения.

По данным ЦВО, аналогичные учения пройдут также на территории Красноярского края.

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