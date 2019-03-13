В суде Екатеринбурга ликвидировали скандальный МУП «Золушка», кормивший школьников гнилью

Предприятие намерено судиться дальше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга принял решение о ликвидации скандального ЕМУП «Золушка». Об этом «URA.RU» сообщили в суде. Решение принято на основании иска от Роспотребнадзора, поводом для которого стали многочисленные нарушения санитарных норм.

«Этот процесс длительный, есть ликвидационный порядок, мы действуем четко по букве закона», — заявила «URA.RU» замдиректора «Золушки» Надежда Аристова. Она также не исключила, что решение суда о ликвидации ЕМУП будет обжаловало. «Мы будем защищать свои права дальше», — сообщила Аристова. Руководитель предприятия Сергей Горбунов отказался от комментариев, сославшись на занятость.

Одновременно МУП «Золушка» проходит процедуру приватизации, после которого муниципальное предприятие получит статус ООО, но со 100-процентным участием муниципалитета (что позволит впоследствии продать его). Эта информация содержится в прогнозном плане приватизации, который обнародовала городская администрация.

МУП «Золушка» оскандалилось многочисленными случаями отравлений детей продуктами, поставляемыми в школьные столовые. В октябре 20148 замдиректора Елену Третьякову избили, а затем уволили после того, как она рассказала правду о коррупции в учреждении. В ноябре следователи и полиция провели в «Золушке» обыски. Впоследствии стало известно об уголовном деле в отношении директора Дениса Мардарьева, после чего прокуратура потребовала смены руководства ЕМУП. В конце февраля дело Мардарьева было передано в суд, его обвиняют по двумя статьям УК РФ. В конце 2018 на предприятии сменилось руководство: и. о. директора сперва была назначена Надежда Аристова, сейчас предприятие возглавляет Сергей Горбунов.