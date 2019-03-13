Суд засекретил дату допроса всех свидетелей по делу уральского бизнесмена из списка Титова

Бизнесмен пытался оспорить такое решение суда Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Возвращение Сергея Капчука

Верх-Исетский суд Екатеринбурга, рассматривающий дело бизнесмена Сергея Капчука, решил засекретить даты допроса всех свидетелей. Об этом «URA.RU» сообщил сам подсудимый.

«Засекретили всех свидетелей. Сейчас будет очень сложно готовиться к допросам. Считаю, это также усложнит защиту», — пояснил Капчук корреспонденту информагентства.

Причиной сокрытия даты допросов суд назвал излишнее давление Капчука на свидетелей. Бизнесмен уточнил, что пытался оспорить такое решение, однако суд оставил ходатайство обвиняемого без изменений. «Накануне мой защитник разговаривал со следователем, пытаясь выяснить, дозвонились ли до [одного из главных свидетелей, бывшего управляющего делами экс-губернатора Эдуарда Росселя Сергея] Туруновского? Где он вообще, в России ли, и когда он будет? Суд это счел попыткой давления на свидетеля и закрыл информацию. Где здесь давление, непонятно ни мне, ни защитнику», — заключил подсудимый.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ) против бизнесмена было возбуждено в 2001 году. Его обвиняли в незаконном получении в собственность квартиры в Москве. Сам Капчук заявлял, что дело было сфабриковано по заказу ОПС «Уралмаш». Бизнесмен вернулся в РФ после 15 лет эмиграции в Лондоне. Сейчас он находится в списке бизнес-омбудсмена Бориса Титова как предприниматель, который нуждается в правовой защите.