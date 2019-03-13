Обыски в центре начались около девяти утра Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники ФСБ проводят обыски в центре кинологической службы ГУ МВД России по Свердловской области, сообщил «URA.RU» осведомленный источник. По словам собеседника агентства, начальник центра Олег Ваничкин задержан возле своего дома.

Силовики пришли в кинологический центр около девяти часов утра, рассказал источник. «Вывернули кабинеты, сейфы, изъяли документацию и компьютеры, забрали телефоны у некоторых сотрудников», — отметил собеседник «URA.RU». По данным источника, во время обысков одна из собак кинологического центра пыталась укусить следователя. В то же время начальника ЦКС Ваничкина и его водителя задержали прямо у подъезда его дома. По имеющейся информации, обыски производились в рамках некоего уголовного дела — в присутствии начальника управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области Валентина Зенкова.

«Сыщики ФСБ и УСБ полицейского главка работают в подразделении, о котором идет речь, с раннего утра. Утверждать об аресте руководителя центра пока преждевременно, так как оперативно-следственные действия не завершены», — сообщил «URA.RU» пресс-секретарь областного ГУ МВД Валерий Горелых. Дозвониться до пресс-службы УФСБ по Свердловской области оперативно не удалось.