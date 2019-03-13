В Нижневартовске пенсионеры после того, как их попросили покинуть центральную городскую библиотеку в неприемный для посетителей день, устроили скандал и потребовали свержения президента Владимира Путина. Об этом «URA.RU» рассказал источник, знакомый с ситуацией.
По словам инсайдера, в марте в учреждение стала ходить группа людей пожилого возраста, которая требовала у руководства предоставить им помещение для проведения собраний. В очередной раз они явились в библиотеку 11 марта и без спроса расположились в кафе, которое находится внутри здания. «Руководство учреждения попробовало им объяснить, что понедельник — неприемный для посетителей день, и они должны уйти. В ответ, пенсионеры устроили скандал, требовали отставки Путина и повышения пенсии до 700 тысяч рублей. В итоге, все закончилось вызовом наряда полиции», — обрисовал корреспонденту «URA.RU» ситуацию собеседник.
Впрочем, разбушевавшиеся пенсионеры устроили выяснение отношений и с приехавшими на место происшествия силовиками. По словам источника, одному из стражей правопорядка в ходе потасовки даже порвали куртку. Небольшой фрагмент этой склоки выложен в паблике «ЧП в Нижневартовске» в социальных сетях. Закончилось все тем, что пенсионеры были доставлены в отдел полиции. В адрес окружного УМВД об их дальнейшей судьбе отправлен запрос. Ответ на него пока не поступил.