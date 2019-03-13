12 марта 2019
11 марта 2019

На сайте, связанном с тюменским отделением ЛДПР, можно заказать проститутку. СКРИН

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 16:19
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В партии заявили, что информация могла быть размещена с целью провокацииФото: Алексей Колчин © URA.RU

На сайте ЛДПР в Тюмени вместо информации о партийной деятельности предлагают заказать проституток — «элегантных девушек из Пскова». Адрес сайта ldpr72.ru указан в официальной группе партии в соцсети «ВКонтакте». Однако ссылка ведет не на партийную страничку, а на сайт с информацией о девушках легкого поведения.

В разговоре с «URA.RU» руководитель фракции ЛДПР в Тюменской областной думе Глеб Трубин заметил, что этот сайт не работает около двух лет. «Сайт принадлежал раньше нашему отделению, но давно не относится к нам. Никакого отношения ни к Пскову, ни к проституткам мы не имеем. Кто-то купил старый сайт, видимо. Раз он принадлежал партии, то новое наполнение страниц может быть провокацией. Но это не сильно значимая проблема. В ближайшее время мы выпустим пресс-релиз с указанием адреса официального сайта и групп в соцсетях. Наш сайт — tumen.ldpr.ru», — сказал Глеб Трубин.

Он также заметил, что группа в соцсети, на страницах которой и была размещена ссылка, уже не является рабочей. Хотя последние сообщения регионального крыла ЛДПР в группе были размещены в конце февраля.

Скрин с сайта http://ldpr72.ru/

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