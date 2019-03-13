Кремль отреагировал на поручение разведке США раскрыть доходы Путина

Американский законопроект, обязывающий Национальную разведку США собирать данные о доходах президента России Владимира Путина, является продолжением «оголтелой русофобской линии» в политике Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы не ожидаем каких-то трезвых оценок со стороны американских законодателей. Они находятся в плену эмоций и не в состоянии проявить хоть какую-то политическую волю», — цитирует RT представителя Кремля. По словам Пескова, антироссийские настроения в США будут нарастать по мере приближения выборов в этой стране. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что «русофобия» используется в Штатах в качестве электорального инструмента, уточняет ТАСС.
12 марта палата представителей конгресса США одобрила законопроект Vladimir Putin Transparency Act. Инициатива обязывает Национальную разведку в течение полугода собрать данные о доходах Путина и его приближенных.