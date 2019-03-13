За убийство егеря тюменский бизнесмен получил штраф

Тюменский бизнесмен, убивший егеря, получил штраф в 100 тыс. рублей. Такое решение вынес судья Казанского районного суда по статье ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности).
Как рассказали «URA.RU» в суде, где не называют фамилию подсудимого, в сентябре 2018 года мужчина вместе со знакомыми выехал на охоту, где распределились по местности. Охота у тюменца не шла, по пути к месту сбора он увидел на холме животное. Не оценив должным образом окружающую обстановку и не убедившись, что в направлении его выстрела нет людей, мужчина произвел выстрел по животному, в результате которого попал в находящегося за холмом знакомого, вместе с которым приехал охотиться.
«Данная трагедия произошла потому, что подсудимый Т. в нарушение требований техники безопасности допустил стрельбу, когда не видел и не знал место остановки снаряда, не учел дальность полета и возможность рикошета снаряда и достоверно не убедился в том, что в направлении его выстрела нет людей», — отметили в суде.
Смягчающими обстоятельствами при вынесении решения стали оказание подсудимым первой помощи потерпевшему, возмещение имущественного и морального ущерба.
Ранее «URA.RU» писало, что виновником смерти может быть директор агрокомплекса «Маяк» Владимир Ташланов. Имя убитого егеря — Сергей Каныш. Он часто сопровождал охотников по местным лесам.