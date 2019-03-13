12 марта 2019
11 марта 2019

В Кургане собака искусала девочку прямо на школьном стадионе

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 17:05
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Незаконная вырубка деревьев в Ботаническом саде КГУ. Курган, злая собака, собака на привязи
Хозяин выгуливал собаку без намордникаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганская школьница, покусанная собакой на школьном стадионе, получит компенсацию морального вреда в 30 тысяч рублей. Эти деньги по решению Курганского городского суда должен выплатить хозяин животного, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Во время пробежки девочки по школьному стадиону, несовершеннолетнюю в область наружной стороны левого колена укусила собака», — говорится в сообщении надзорного органа. У девочки были зафиксированы раны с кровоподтеками.

Установлено, что хозяин выгуливал собаку в общественном месте без намордника. Оценив это обстоятельство, а также «характер и степень нравственных страданий девочки», суд принял решение взыскать с курганца компенсацию морального вреда. Решение пока не вступило в законную силу.

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