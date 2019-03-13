12 марта 2019

Силовики ХМАО передали в суд дело уроженца Чечни, который снимал на камеру издевательства над подростком

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 20:45
Размер текста
-
17
+
Выбор меры пресечения для начальника курганского отделения РЖД Домосканова Сергея. г. Курган , наручники
Правоохранители инкриминируют агрессивному югорчанину разжигание межнациональной розниФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО силовики закончили расследовать и передали в суд уголовное дело уроженца Чеченской Республики Исмаила Дарцаева, который на камеру мобильного телефона избивал, а также угрожал сексуальным насилием 16-летнему школьнику из Нефтеюганска. Об этом 13 марта «URA.RU» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Дарцаев обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и возбуждении ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Другими словами, побои, экстремизм и разжигание межнациональной розни, 282 статья УК РФ. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы», — резюмирует инсайдер.

Новость по теме
В ХМАО диаспоры отреклись от выходца с Кавказа, истязавшего подростка

В пресс-службе югорского СУ СКР комментировать подробности уголовного дела не стали, но подтвердили, что расследование было завершено, дело направили в суд. Там отметили, что на время следствия обвиняемый был заключен под стражу.

Напомним, летом 2018 года Дарцаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивал руками и ногами 16-летнего подростка, угрожая ему сексуальным насилием. Эти действия снимались на телефон, а позднее запись появилась в соцсетях. Во время съемки Дарцаев подчеркивал, что он уроженец Чечни, называл имя, фамилию, адрес жительства и заявлял, что готов разобраться с любым. После громкого скандала глава местной чеченской диаспоры раскритиковал действия своего земляка.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...