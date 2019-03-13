В ХМАО силовики закончили расследовать и передали в суд уголовное дело уроженца Чеченской Республики Исмаила Дарцаева, который на камеру мобильного телефона избивал, а также угрожал сексуальным насилием 16-летнему школьнику из Нефтеюганска. Об этом 13 марта «URA.RU» сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Дарцаев обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и возбуждении ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Другими словами, побои, экстремизм и разжигание межнациональной розни, 282 статья УК РФ. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы», — резюмирует инсайдер.
В пресс-службе югорского СУ СКР комментировать подробности уголовного дела не стали, но подтвердили, что расследование было завершено, дело направили в суд. Там отметили, что на время следствия обвиняемый был заключен под стражу.
Напомним, летом 2018 года Дарцаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивал руками и ногами 16-летнего подростка, угрожая ему сексуальным насилием. Эти действия снимались на телефон, а позднее запись появилась в соцсетях. Во время съемки Дарцаев подчеркивал, что он уроженец Чечни, называл имя, фамилию, адрес жительства и заявлял, что готов разобраться с любым. После громкого скандала глава местной чеченской диаспоры раскритиковал действия своего земляка.