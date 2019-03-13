Челябинский экс-омбудсмен подаст в суд на следователей по своему делу

Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов оспорит свое задержание в Москве и решение суда о продлении срока задержания на 72 часа. Он считает, что силовики действовали незаконно, заявил экс-омбудсмен корреспонденту «URA.RU».
«Когда задерживали, не назвали причину, не дали ознакомиться с материалами дела. В решении суда о продлении срока задержания говорится, что я якобы скрылся с места преступления. Как я мог скрыться с места преступления, когда подавал документы на субсидию? Должен был жить в минсельхозе? На допрос пришел по первому приглашению следователя, сам сказал ему по телефону, где буду в день задержания», — возмущается экс-омбудсмен.
Севастьянова 20 февраля задержали в Москве, куда он переехал несколько лет назад. По версии силовиков, он не являлся на допрос. Экс-омбудсмен уверяет, что это неправда. После 48 часов задержания, Центральный райсуд удовлетворил ходатайство следователей о продлении времени задержания на 72 часа. Когда и этот срок истек, 25 февраля Севастьянова отпустили под обязательство явки на допрос.
Экс-омбудсмена подозревают в попытке обманом получить субсидию в три млн рублей на развитие фермерского хозяйства. Силовики возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 — ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на крупное мошенничество). Севастьянов уверяет, что собирался заниматься сельским хозяйством, однако оставил идею после отказа в субсидии.