12 марта 2019

Челябинский экс-омбудсмен подаст в суд на следователей по своему делу

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 20:53
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Мера пресечения Алексею Севастьянову Челябинск, севастьянов алексей, басалгин дмитрий
Алексей Севастьянов оспорит свое задержаниеФото: Сергей Леонов © URA.RU
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Челябинского экс-омбудсмена Севастьянова задержали за мошенничество

Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов оспорит свое задержание в Москве и решение суда о продлении срока задержания на 72 часа. Он считает, что силовики действовали незаконно, заявил экс-омбудсмен корреспонденту «URA.RU».

«Когда задерживали, не назвали причину, не дали ознакомиться с материалами дела. В решении суда о продлении срока задержания говорится, что я якобы скрылся с места преступления. Как я мог скрыться с места преступления, когда подавал документы на субсидию? Должен был жить в минсельхозе? На допрос пришел по первому приглашению следователя, сам сказал ему по телефону, где буду в день задержания», — возмущается экс-омбудсмен.

Севастьянова 20 февраля задержали в Москве, куда он переехал несколько лет назад. По версии силовиков, он не являлся на допрос. Экс-омбудсмен уверяет, что это неправда. После 48 часов задержания, Центральный райсуд удовлетворил ходатайство следователей о продлении времени задержания на 72 часа. Когда и этот срок истек, 25 февраля Севастьянова отпустили под обязательство явки на допрос.

Экс-омбудсмена подозревают в попытке обманом получить субсидию в три млн рублей на развитие фермерского хозяйства. Силовики возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 — ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на крупное мошенничество). Севастьянов уверяет, что собирался заниматься сельским хозяйством, однако оставил идею после отказа в субсидии.

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