Силовики из Екатеринбурга приехали в Нефтеюганск для разговора с главой города

Мэр Нефтеюганска провел 3 часа за разговорами со следователями из Екатеринбурга Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Мэр Нефтеюганска задержан по подозрению во взятке

В Нефтеюганске сотрудники четвертого следственного управления ГСУ СК РФ (находится в Екатеринбурге) провели опрос главы города Сергея Дегтярева. Эту информацию «URA.RU» подтвердил сам градоначальник.

«Разговор шел около 3 часов. Я несколько раз задавал вопрос, по какому факту мне давать объяснения. Конкретного ответа я не получил. Но в основном речь шла о законности или незаконности увольнения господина [Сергея] Лагойды с должности вице-мэра. Моя позиция, что я исполнял требования антикоррупционного законодательства, изложенного в представлении прокурора города», — сообщил корреспонденту «URA.RU» Сергей Дегтярев.

По словам чиновника, в срок до 19 марта следователи должны принять решение по результатам проводимой ими проверки. По информации от инсайдеров, мэру Нефтеюганска может быть инкриминирована 303 статья Уголовного кодекса — «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности». Официальный представитель четвертого следственного управления ГСУ СК РФ Эрнест Кочетков отказался от комментариев по данному поводу.

Как ранее сообщало «URA.RU», обыски в администрации Нефтеюганска и квартире Дегтярева проводились 24 января. Правоохранительные органы искали документы, связанные с увольнением Лагойды, а также свидетельства махинаций с муниципальной землей. Глава муниципалитета после обысков также ушел на больничный, однако смог дать пресс-конференцию, во время которой публично обвинил руководителя городского отдела ФСБ Владика Хисматуллина в попытке смены власти в городе. Также он заявил, что за произошедшим стоит первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов.