В суде показали видео, как подростки убивали инвалида под Екатеринбургом

Звуки избиения инвалида на записи были слышны в коридоре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Под Екатеринбургом школьники до смерти забили подростка-инвалида

В среду, 13 марта, в Березовском суде Свердловской области состоялось заседание по делу об убийстве 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова. В рамках процесса показали видеозапись, которую сделала 13-летняя девушка — подруга обвиняемых подростков. Она проходит по делу свидетелем.

Обвиняемые несовершеннолетние отказались смотреть запись и попросили вывести их зала. Журналистов также удалили, однако звуки записи было слышно в коридоре, пишет Е1.Ru.

По данным издания, сначала Дмитрий оправдывался и просил его отпустить, но нападавшие отказывали ему и отвечали матом. Звуки побоев мешались с криками юноши-инвалида, он умолял его не бить. Далее девушка попросила приятелей снять с жертвы штаны, после чего громко рассмеялась. Звуки ударов продолжились, голос Дмитрия не было слышно. «Россия, Россия, Россия», — скандировал один из подростков, за ним повторили приятели.

После того как девушка заметила, что у нее обувь в крови, она поинтересовалась у жертвы, насколько больно «наркоманить». Затем избиение продолжилось, кто-то из юношей просил дать ему возможность присоединиться к процессу, об этом же просила девушка. Другой подросток читал матерный стих, после чего слышалось скандирование слова «Россия». В этот момент один из подростков кричал, чтобы Дмитрий падал. Всего видео длилось около десяти минут.

Следующее заседание по этому делу состоится в конце марта. Ранее «URA.RU» сообщало, что по делу убийстве инвалида проходят четверо подростков 14-16 лет. Следствие считает, что они забили до смерти юношу ради развлечения. Прежде обвиняемые уже были замечены антисоциальном поведении: грубость, драки, пьянство. Один из них уже после убийства был осужден за угон машины.