В Тюмени вновь банкротят одно из старейших предприятий региона

Иск о банкротстве завода «Электрон» поступил в арбитражный суд Тюменской области. Требование о признании несостоятельным одного из старейших предприятий региона выдвинула местная компания «Тримет» (производит металлопрокат), следует из материалов картотеки суда.
Сумма исковых требований составляет более 2,5 млн рублей. Другие подробности иска узнать не удалось — истец не ответил на звонок агентства. Источник «URA.RU» в промышленных кругах сообщает, что «Электрон» задолжал своим контрагентам из-за финансовых проблем. В адрес ответчика отправлен запрос.
Завод «Электрон» уже становился фигурантом дела о банкротстве. 20 февраля процедуры удалось избежать, после того как предприятие заключило мировое соглашение о выплате долга в 4,2 млн рублей истцу «ПКБ АСУ-НЕФТЬ».
Завод «Электрон» был открыт 50 лет назад, сейчас он занимается высокоточной техникой для нефтяной отрасли. Ранее о необходимости спасти «Электрон» он финансовых проблем заявлял губернатор Тюменской области Александр Моор. Инсайдер агентства во властных кругах сообщил, что в правительстве знают о проблемах завода, но считают их причиной действия менеджмента компании.