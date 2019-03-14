13 марта 2019

СМИ сообщили о намерении США испытать запрещенные ракеты

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 08:38
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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, испытательный полигон, военная техника, ракета, выстрел
Договор о ликвидации ракет между СССР и США подписан в 1987 годуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Пентагон планирует испытать крылатую ракету после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Выход США из ДРСМД состоится в 2019 году.

«США хотят провести испытания крылатой ракеты наземного базирования в августе 2019 года. В том же месяце Америка планирует выйти из ДРСМД», — сообщает телеканал 360. По данным источника в Пентагоне, радиус действия ракеты составляет тысячу километров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка начнет процедуру выхода из ДРСМД с Россией 2 февраля, напоминает агентство Nation News. Со стороны России последуют зеркальные действия, заявил президент РФ Владимир Путин, но при этом российские предложения по разоружению останутся в силе. Позже посол России в США Анатолий Антонов заявил, что разрыв договора может негативно сказаться на безопасности стран Европы.

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