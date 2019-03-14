13 марта 2019

Volkswagen прекратил продажу седанов Jetta в России

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 08:55
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В этом году на авторынок России приедут Jetta нового поколенияФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Компания Volkswagen прекращает продавать седан Jetta в России. Практически все автомобили распроданы дилерами.

«Модель Jetta сняли с производства в мае 2018 года. Почти вся последняя партия, которая оставалась у дилеров, распродана», — пишет агентство Nation News. В первой половине этого года на российском авторынке ожидают автомобили Volkswagen нового поколения.

В прошлом году Volkswagen Jetta был назван одним из самых популярных автомобилей C-класса. Седан шестого поколения был представлен в России в четырех комплектациях, его стоимость начиналась от 1 млн 129 тыс. рублей. За 2018 год дилеры Volkswagen реализовали 3813 экземпляров Jetta.

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