Volkswagen прекратил продажу седанов Jetta в России

В этом году на авторынок России приедут Jetta нового поколения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Компания Volkswagen прекращает продавать седан Jetta в России. Практически все автомобили распроданы дилерами.

«Модель Jetta сняли с производства в мае 2018 года. Почти вся последняя партия, которая оставалась у дилеров, распродана», — пишет агентство Nation News. В первой половине этого года на российском авторынке ожидают автомобили Volkswagen нового поколения.

В прошлом году Volkswagen Jetta был назван одним из самых популярных автомобилей C-класса. Седан шестого поколения был представлен в России в четырех комплектациях, его стоимость начиналась от 1 млн 129 тыс. рублей. За 2018 год дилеры Volkswagen реализовали 3813 экземпляров Jetta.