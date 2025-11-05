Захарова рассказала, чего лишилась Украина из-за Европы Фото: Роман Наумов © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина могла бы стать экономической жемчужиной и кормилицей центра Европы, если бы не действия европейских стран.

«Они (европейцы) у себя же дома подорвали ситуацию в той стране, которая имела все шансы стать по-настоящему кормилицей за счет своей ресурсной базы. Украина, которая имела все возможности стать чуть ли не экономической жемчужиной центра Европы, если бы они к ней так относились», — заявила Захарова, отметив, что вместо этого Украину «извратили, изнасиловали, а теперь добивают». Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По ее словам, европейцы удивляются, откуда у них в таком количестве прибавилось к мигрантам и беженцам с севера Африки еще и граждане Украины. Захарова также отметила, что европейские лидеры не объясняют своим гражданам истинные причины проблем в социальной, образовательной сферах и области безопасности.

Дипломат указала, что страны Евросоюза тратят значительные средства на помощь Украине, хотя не являются нефтяными или газоносными государствами. По мнению представителя МИД России, эти деньги могли бы покрыть внутренние проблемы европейских стран или не допустить их развития до критической степени, однако направляются на усугубление ситуации на европейском континенте.