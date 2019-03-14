Эксплуатация самолетов Boeing 737 МАХ прекращена по всему миру. Последний самолет приземлился в Канаде

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 12:04
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Самолеты клипарт, самолет
Все Boeing 737 МАХ приостановили полетыФото: Фото: unsplash.com

Эксплуатация самолетов Boeing модели 737 МАХ прекращена по всему миру. Последний из самолетов приземлился в канадском аэропорту.

«Авиалинии и национальные авиационные власти запретили использование MAX 8 в связи с крушением рейса эфиопских авиалиний 10 марта. Последний из самолетов приземлился в аэропорту Галифакс», — сообщает сервис по отслеживанию перелетов Flightradar. Сейчас, согласно данным сервиса, в небе не находится ни одного самолета MAX 8.

В среду, 13 марта, авиастроительная компания Boeing призвала приостановить полеты экипажей на 737 МАX «с целью предосторожности и для того, чтобы успокоить общественность, рекомендует приостановить полеты всего парка самолетов».

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению, потерпел крушение 10 марта. 157 человек, включая восемь членов экипажа, погибли.

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