Эксплуатация самолетов Boeing модели 737 МАХ прекращена по всему миру. Последний из самолетов приземлился в канадском аэропорту.
«Авиалинии и национальные авиационные власти запретили использование MAX 8 в связи с крушением рейса эфиопских авиалиний 10 марта. Последний из самолетов приземлился в аэропорту Галифакс», — сообщает сервис по отслеживанию перелетов Flightradar. Сейчас, согласно данным сервиса, в небе не находится ни одного самолета MAX 8.
В среду, 13 марта, авиастроительная компания Boeing призвала приостановить полеты экипажей на 737 МАX «с целью предосторожности и для того, чтобы успокоить общественность, рекомендует приостановить полеты всего парка самолетов».
Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению, потерпел крушение 10 марта. 157 человек, включая восемь членов экипажа, погибли.