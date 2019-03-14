Boeing просит авиакомпании приостановить полеты всех самолетов 737 MAX

Авиастроительная корпорация Boeing предложила Федеральному управлению гражданской авиации США временно приостановить полеты самолетов 737 MAX. В компании отметили, что поддерживают решение властей США о приостановке полетов.
«Boeing… с целью предосторожности и для того, чтобы успокоить общественность, рекомендовать приостановить полеты всего парка самолетов», — сказано на официальном сайте авиастроительной корпорации. Президент Boeing Деннис Мюленбург также выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что компания делает всё возможное, чтобы понять причину авиакатастроф с участием 737 MAX, пишет RT. По данным, опубликолванным на сайте компании, Boeing всего поставила 376 самолетов 737 MAX в США.
Президент США Дональд Трамп заявил об остановке полетов Boeing 737 MAX вечером, 13 марта, сообщает информагентство Nation News. Американский лидер отметил, что в США полеты прекращаются до особого распоряжения. «Те самолеты Boeing 737 Max, которые находятся в воздухе, прекратят летать сразу после приземления», — заявил президент, его цитирует пресс-служба Белого дома.
Ранее власти стран Евросоюза и ряда других государств срочно закрыли воздушное пространство для новейших Boeing 737 MAX 8. Поводом стала авиакатастрофа лайнера в Эфиопии, напоминает «URA.RU».
В России Boeing 737 Max 8 эксплуатирует компания S7. Она также приостановила их использование.
Авиакатастрофа произошла 10 марта в небе над Эфиопией. Погибли 157 человек, находившихся на борту, в том числе трое россиян. За последние полгода это уже вторая катастрофа с самолетами такой модели. 29 октября 2018 года потерпел крушение лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.