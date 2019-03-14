Новый закон о сроках для криминальных авторитетов могут использовать для сведения счетов

Новый закон могут начать использовать «не по назначению», опасаются юристы Фото: кадр из фильма «Порок на экспорт»

Новый закон, вводящий уголовные сроки для криминальных авторитетов, может привести к многочисленным злоупотреблениям. Такое мнение «URA.RU» высказал экс-начальник криминальной милиции ОВД «Перово» Москвы, адвокат Евгений Харламов.

«К сожалению, недобросовестные сотрудники правоохранительных органов могут воспользоваться [законом] для сведения счетов. Например, у человека есть бизнес, на который кто-то позарился. При желании можно найти трех-четырех членов преступного сообщества, которые дадут показания против бизнесмена, скажут, например, что он удаленно руководит ими. На основе подобных свидетельских показаний можно «закатать» любого человека, сделав из него «лидера ОПГ», — пояснил собеседник агентства. По его словам, это возможно с учетом несовершенной, а зачастую коррумпированной судебной системы: «Когда у нас рассматривают дела суды присяжных, то каждый второй приговор оправдательный. Традиционные же суды оправдывают менее 1%».

Госдума 14 марта в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект, которым существенно ужесточается уголовная ответственность для криминальных авторитетов и главарей организованных преступных групп (ОПГ). Ключевым нововведением является введение отдельного уголовного наказания за само «звание» главаря преступного клана или его подразделения. В частности, предложено закрепить в законодательстве четкий механизм, который дает возможность привлечь к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии. Тюремный срок за такое преступление составит от 8 до 15 лет с возможным максимальным штрафом до 5 млн рублей.