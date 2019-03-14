Госдума приняла закон Путина об особом наказании для криминальных авторитетов

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов. В законопроекте отдельно вводится наказание за «звание» лидера.
«Госдума приняла законопроект, которым в Уголовный Кодекс предлагается ввести отдельную статью для лидеров преступного мира и увеличить максимальный размера штрафа за создание преступного сообщества», — сообщает RNS. Согласно проекту закона, УК РФ будет дополнен статьей «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Наказанием за нее могут послужить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф до 5 млн рублей.
В отдельную часть статьи выделяется участие лица в собрании организаторов преступных сообществ для создания или координации работы организованной преступной группировки. За это может грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет и штраф до миллиона рублей. Штраф одновременно за организацию, руководство или координацию увеличен до 5 млн рублей.
Опрошенные «URA.RU» эксперты ранее рассказывали, что еще до принятия закона лидеры преступных организаций начали придумывать пути его обхода. Большая сложность применения наказания кроется в определении, является ли конкретный человек криминальным авторитетом. Например, чтобы скрыть лидера, в криминальной среде стали реже использовать понятия «коронации» и «крещения», употребляя выражение «решить по нему вопрос».
Президент России Владимир Путин предложил законопроект, который вводит уголовную ответственность за звание лидера преступной группировки, в середине февраля. Первое чтение проект закона прошел уже 21 февраля.