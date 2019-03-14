На мероприятия к 300-летию Екатеринбурга потратят 240 млрд рублей

Общий объем финансирования всех мероприятий к 300-летию Екатеринбурга составит порядка 240 миллиардов рублей. Об этом во время заседания оргкомитета по подготовке к знаменательной дате заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
По словам Куйвашева, Екатеринбург к 2023 году должен обрести совершенно новый облик благодаря масштабной работе по развитию городского пространства.
Мэр города Александр Высокинский, представляя подготовленную программу мероприятий, подтвердил названную губернатором цифру. Он отметил, что порядка 227 млрд рублей будут стоить объекты, входящие в обязательную часть. Это в том числе строительство второй ветки метро за 76 млрд, 14 школ на 12 тысяч мест, реставрация зданий, капитальный ремонт школ и детских садов. Речь также идет о благоустройстве набережной реки Исеть, скверов и парков, строительстве трех сельско-хозяйственных рынков. На ремонт дорог планируется потратить порядка восьми миллиардов рублей.