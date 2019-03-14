В Германии придумали, как вывести «Северный поток-2» из-под ограничений Евросоюза

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором строящегося газопровода «Северный поток — 2», придумала способ обхода ограничений, которые Евросоюз наложит на российский проект. Nord Stream 2 AG намеревается создать компанию, которой будет передано управление участком в 50 километров трубопровода, проходящего по территории Германии.
«Именно на этот участок распространится законодательство Евросоюза», — уточняет телеканал 360. Сейчас проект обсуждается с немецкими регуляторами. Если Германия согласится обособить участок «Северного потока — 2» и при этом вывести весь остальной газопровод из-под требования европейского законодательства, это значительно сократит возможности Брюсселя повлиять на строительство и функционирование газопровода.
«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км. Предполагается, что магистраль будет достроена и сдана в эксплуатацию в конце 2019 года.
Ранее Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях ЕС и России, в которой содержатся предложения остановить проект «Северный поток — 2», напоминает RT. В документе говорится, что «Северный поток — 2» не соответствует энергетической политике ЕС или его стратегическим интересам, поэтому проект необходимо остановить.