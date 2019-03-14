В Зауралье коммунистов обвинили в организации «гастрольных» митингов

В Зауралье представители КПРФ организуют серию митингов в районах с протестами против добычи урана в Звериноголовском районе. Эксперты считают, что с помощью акций протеста коммунисты пытаются привлечь к себе внимание перед выборами губернатора.
Очередной митинг намечен на 15 марта в селе Глядянское Притобольного района, сообщил один из организаторов, депутат курганской городской думы Яков Сидоров. При этом информированные источники сообщают, что массовость таких мероприятий у коммунистов создается за счет привезенных из Кургана на автобусе сторонников. «Это гастроли регионального отделения КПРФ. Бывает так, что протесты идут снизу, тут ощущение, что они подогреваются сверху. Больше похоже на то, что пытаются создать ощущение массовости», — оценил активность коммунистов политтехнолог Алексей Орлов в разговоре с корреспондентом «URA.RU».
Сам Сидоров считает обвинения надуманными. «По поводу добычи в Далматовском районе больших возражений не было по одной простой причине — это месторождение не находится в пойме реки Тобол. Эта разработка (в Звериноголовском районе) может попасть в зону подтопления. Речь идет о реке, которая является водозабором для нескольких районов и областного центра», — отметил депутат.
Напомним, выборы губернатора в Курганской области пройдут 8 сентября 2019 года. Кроме врио губернатора Вадима Шумкова о готовности выдвинуться на этот пост заявили Борис Шалютин («Справедливая Россия») и Яков Сидоров (КПРФ).