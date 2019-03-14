13 марта 2019

Челябинский губернатор велел своим людям готовиться к выборам. ФОТО

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 19:19
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Губернаторские праймериз в Челябинске. 10.06.2014, выборы, журнал, дубровский борис, предвыборная агитация
Сторонники Бориса Дубровского начали подготовку к выборам губернатораФото: Олег Черных © URA.RU
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Выборы губернатора Челябинской области-2019

Челябинский губернатор Борис Дубровский на заседании движения «За возрождение Урала», председателем которого является, объявил о подготовке актива к участию в осенних выборах. ЗВУ будет участвовать в кампании, заявил глава региона, передает корреспондент «URA.RU».

Формально заседание проводилось в честь 25-летия организации, лидером которой является каждый последующий губернатор, начиная с Петра Сумина. Однако главной целью заседания был сбор актива для первого этапа подготовки к выборам нынешней осени.

Конференция движения За возрождение Урала. Челябинск, юревич михаил
Глава исполкома ЗВУ Юлия Капкова назвала «смутными временами» период руководства регионом Михаила Юревича, который «привел в движение молодых коммерсантов». И поблагодарила Дубровского за то, что вернул в ЗВУ ветеранов и ее саму.
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Конференция движения За возрождение Урала. Челябинск, макеев анатолий, капкова юлия, дубровский борис
Юлия Капкова объявила, что ЗВУ решило поддержать Бориса Дубровского (в центре) на выборах губернатора. Это было формальностью, поскольку движение создавалось под выборы, а глава региона является его председателем
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Конференция движения За возрождение Урала. Челябинск, морев сергей, малофеев алексей, тефтелев евгений
В отсутствие куратора внутренней политики вице-губернатора Евгения Голицына, место в первом ряду занял экс-мэр Челябинска, а ныне вице-губернатор по имущественным вопросам Евгений Тефтелев (слева). Рядом с ним был главный федеральный инспектор по региону Сергей Морев, руководитель облисполкома «Единой России» Алексей Малофеев, замглавы аппарата губернатора и правительства области Алексей Фартыгин и новый мэр Челябинска Владимир Елистратов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Конференция движения За возрождение Урала. Челябинск, скобликова лидия
Легендарная конькобежка Лидия Скобликова (в центре) пришла на заседание ЗВУ в качестве почетного гостя. Как сказал Борис Дубровский, 8 марта ей исполнилось «30-40 лет». Это был комплимент. На самом деле прославленная уроженка Златоуста отметила 80-летие
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Конференция движения За возрождение Урала. Челябинск, дубровский борис
После конференции актив движения отправился на обучающий семинар с участием политтехнологов. Там им предстоит решить кейсы по основным направлениям работы движения до сентября 2019 года, принять участие в мастер-классах по ораторскому мастерству и умению уверенно держаться в больших аудиториях на встречах с жителями региона
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«За возрождение Урала» — крупная общественная организация региона. Она создана в 1993 году для выдвижения в губернаторы Петра Сумина. Он оставался ее лидером до 2010 года, «сдав» новому главе региона Михаилу Юревичу. С 2014 года ЗВУ возглавил новый губернатор Борис Дубровский. Движение издает одноименную газету и имеет сеть местных отделений.

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