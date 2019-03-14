Сторонники Бориса Дубровского начали подготовку к выборам губернатора Фото: Олег Черных © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Челябинский губернатор Борис Дубровский на заседании движения «За возрождение Урала», председателем которого является, объявил о подготовке актива к участию в осенних выборах. ЗВУ будет участвовать в кампании, заявил глава региона, передает корреспондент «URA.RU».

Формально заседание проводилось в честь 25-летия организации, лидером которой является каждый последующий губернатор, начиная с Петра Сумина. Однако главной целью заседания был сбор актива для первого этапа подготовки к выборам нынешней осени.

Глава исполкома ЗВУ Юлия Капкова назвала «смутными временами» период руководства регионом Михаила Юревича, который «привел в движение молодых коммерсантов». И поблагодарила Дубровского за то, что вернул в ЗВУ ветеранов и ее саму. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Юлия Капкова объявила, что ЗВУ решило поддержать Бориса Дубровского (в центре) на выборах губернатора. Это было формальностью, поскольку движение создавалось под выборы, а глава региона является его председателем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отсутствие куратора внутренней политики вице-губернатора Евгения Голицына, место в первом ряду занял экс-мэр Челябинска, а ныне вице-губернатор по имущественным вопросам Евгений Тефтелев (слева). Рядом с ним был главный федеральный инспектор по региону Сергей Морев, руководитель облисполкома «Единой России» Алексей Малофеев, замглавы аппарата губернатора и правительства области Алексей Фартыгин и новый мэр Челябинска Владимир Елистратов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Легендарная конькобежка Лидия Скобликова (в центре) пришла на заседание ЗВУ в качестве почетного гостя. Как сказал Борис Дубровский, 8 марта ей исполнилось «30-40 лет». Это был комплимент. На самом деле прославленная уроженка Златоуста отметила 80-летие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После конференции актив движения отправился на обучающий семинар с участием политтехнологов. Там им предстоит решить кейсы по основным направлениям работы движения до сентября 2019 года, принять участие в мастер-классах по ораторскому мастерству и умению уверенно держаться в больших аудиториях на встречах с жителями региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«За возрождение Урала» — крупная общественная организация региона. Она создана в 1993 году для выдвижения в губернаторы Петра Сумина. Он оставался ее лидером до 2010 года, «сдав» новому главе региона Михаилу Юревичу. С 2014 года ЗВУ возглавил новый губернатор Борис Дубровский. Движение издает одноименную газету и имеет сеть местных отделений.